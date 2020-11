Política Polícia Federal inaugura nova sede na Quadra 103 Sul da capital Inauguração marcou posse da superintendente Amanda Mendina e apresentação de sua equipe, mas só atenderá público externo em dezembro

Na manhã desta sexta-feira, 27, a Superintendência Regional da Polícia Federal no Tocantins inaugurou sua nova sede, na Avenida LO-01 (que passa entre a Praça dos Girassois e o Palmas Shopping) na quadra 103 Sul, com a posse da superintendente Regional no Tocantins, Maria Amanda Mendina de Souza. Amanda Mendina já atuava desde a nomeação no dia 3 d...