Política Polícia aponta deputada Flordelis como mandante do assassinato do marido; filhos e neta foram presos Deputada não foi presa por imunidade parlamentar

Investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Rio de Janeiro aponta que a deputada Flordelis (PSD-RJ) é a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson Carmo. Ele morreu depois de ser atingido por mais de 30 tiros em junho de 2019, em Niterói (RJ). Na manhã desta segunda-feira (24), equipes da Delegacia de Homicídios de Niteró...