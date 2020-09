Política Podemos e PT anunciam união em Colinas, mas candidato do Podemos desfaz acordo em nota Gilmar Carneiro chegou a anunciar Marceli Rodrigues de vice, mas depois desistiu da composição

Gilmar Carneiro (Podemos) e Marceli Rodrigues (PT) anunciaram a composição com o petista de vice-prefeito para disputar as eleições em Colinas do Tocantins, mas nesta quarta-feira, o candidato do Podemos voltou atrás, desfez a composição e anunciou que vai sozinho para a disputa. De acordo com uma carta divulgada por Carneiro, a deci...