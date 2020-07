Política Plenário do STF vai analisar ação contra foro privilegiado de Flávio Bolsonaro O partido Rede questiona determinação da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça fluminense de subir o inquérito para a 2ª Instância

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Celso de Mello submeteu nesta quarta-feira (1º) ao plenário uma ação da Rede contra a decisão da Justiça do Rio que concedeu foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) no caso das supostas “rachadinhas”. O partido questiona determinação da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça flumin...