Política Plano de saúde dos servidores estaduais abre atualização cadastral de titulares Sistema receberá dados de segunda-feira, 20, até 20 de dezembro; quem não atualizar terá plano suspenso por um ano

O Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins, antigo Plansaúde - que atende pelo nome de Servir - vai abrir uma atualização dos dados cadastrais dos titulares a partir desta segunda-feira, 20. O prazo vai até 20 de dezembro e será de forma exclusivamente online. A partir de segunda, o titular precisa acessar o portal do beneficiário -...