Política Planalto usa nome de Michelle Bolsonaro para pedir doações dos portos de Santos e do Rio Pedidos estão sob análise; governo Bolsonaro não comenta

O Palácio do Planalto usou o nome da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, para pedir doações e apoio dos portos de Santos e do Rio de Janeiro ao programa Pátria Voluntária, projeto beneficente coordenado pela mulher do presidente. Um dos ofícios foi endereçado em maio ao Porto de Santos (SPA, autoridade portuária de Santos), que avalia o repasse de R$ 200 mil ao pro...