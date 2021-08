Política Planalto torna 'opcional' uso de máscara contra Covid em cerimônia com Bolsonaro Ação contraria normas sanitárias de prevenção à Covid

O Palácio do Planalto tornou oficial nesta quinta-feira (12) o uso da máscara de proteção facial como item "opcional", contrariando normas sanitárias de prevenção à Covid. Durante evento de cumprimento a oficiais-generais promovidos, o locutor do cerimonial do palácio afirmou: "informamos que o uso da máscara nesta cerimônia... é opcional" O anúncio do cerimoni...