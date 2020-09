Política Planalto pressiona STJ a derrotar Witzel e aposta em vice para blindar família Bolsonaro Cláudio Castro, governador interino, é próximo do presidente e será responsável por indicar chefe de órgãos que investigam o clã presidencial

O Palácio do Planalto pressiona o STJ (Superior Tribunal de Justiça) a manter o afastamento de Wilson Witzel (PSC) e acredita que a corte dará uma decisão favorável à mudança no Governo do Rio de Janeiro no julgamento desta quarta-feira (2). O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já iniciou o processo de aproximação com o governador interino, Cláudio Castro (PSC) ...