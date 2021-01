Política PL anuncia apoio a Pacheco, e cresce adesão a candidato de Alcolumbre e Bolsonaro PL anuncia apoio a Pacheco, e cresce adesão a candidato de Alcolumbre e Bolsonaro

O PL anunciou nesta terça-feira (12) que sua bancada com três senadores vai apoiar Rodrigo Pacheco na disputa para a presidência da Casa, engrossando o número de bancadas em favor do senador mineiro. O anúncio acontece no mesmo dia em que o MDB define seu candidato. A bancada deve confirmar nesta tarde o nome da senadora Simone Tebet (MS), atual presidente da CCJ...