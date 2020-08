Política PGR quer que Supremo mantenha foro privilegiado de Flávio Bolsonaro na investigação das rachadinhas É investigada a suspeita de que o senador se apropriava de parte dos salários dos funcionários de seu gabinete da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), esquema operado pelo ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) a rejeição da ação do Ministério Público do Rio de Janeiro que contesta a decisão do Tribunal de Justiça fluminense que concedeu foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Por decisão do TJ do Rio, a investigação do caso da rachadinha foi transferido de um juiz d...