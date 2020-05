Política PGR pede ao STF acesso a vídeo de reunião ministerial citado por Moro No pedido feito neste sábado, o procurador-geral Augusto Aras requer o encaminhamento do vídeo para “conhecimento, facultando-se à defesa dos interessados o acompanhamento da diligência“

A PGR (Procuradoria Geral da República) solicitou ao STF (Supremo Tribunal Federal) acesso ao vídeo da reunião ministerial citada por Sergio Moro em depoimento no inquérito que investiga acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública contra o presidente Jair Bolsonaro. No pedido feito neste sábado (9) em caráter de urgência ao relator do inquér...