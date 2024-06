Política PF prepara lista de foragidos do 8/1 na Argentina para pedir extradição ao STF Brasileiros foram para o país vizinho após serem alvos da Operação Lesa Pátria

A extradição de brasileiros foragidos das investigações sobre o 8 de janeiro que estão na Argentina deve se prolongar por dois motivos, segundo especialistas, investigadores e pessoas com acesso à apuração. Um deles são os pedidos de refúgio no país feito pelos brasileiros, o que aumenta o tempo de trâmite do processo. Embora sem o número exato, integrantes do gov...