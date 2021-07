Política PF ouve Pazuello sobre prevaricação atribuída a Bolsonaro e suspeitas na compra da Covaxin General e ex-ministro da Saúde respondeu a respeito de negociação da vacina indiana e denúncia dos irmãos Miranda

O general do Exército e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello foi interrogado pela Polícia Federal nesta quinta-feira (29) em dois inquéritos relacionados à compra da vacina indiana Covaxin. No primeiro, o militar respondeu a questionamentos sobre as suspeitas de irregularidade no processo de compra do imunizante. O outro abordou a denúncia de prevaricação atribuída p...