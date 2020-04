Política PF investiga grupo responsável por fraudes em licitações e prejuízo de R$ 6 milhões no Sul do TO Força policial cumpre três mandados e informou que tomou todas as medidas necessárias para a proteção dos envolvidos contra a Covid-19

A Operação Goyazes, deflagrada nesta quarta-feira, 15, tem o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de fraudar licitações e desviar recursos de contratos públicos em municípios do Sul do Tocantins. A ação é realizada pela Polícia Federal que cumpre três mandados judiciais de busca e apreensão em Aliança do Tocantins. Os mandados haviam sido expedidos p...