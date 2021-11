Política PF ignorou Aras ao ouvir Bolsonaro sem avisar defesa de Moro Bolsonaro foi ouvido pela PF no Palácio do Planalto na quarta-feira (3), ocasião em que negou a acusação feita contra ele e afirmou que Moro condicionou uma troca no comando da corporação à sua indicação para uma vaga de ministro do Supremo

A Polícia Federal ignorou o procurador-geral da República, Augusto Aras, ao não comunicar à defesa do ex-ministro da Justiça Sergio Moro a realização do interrogatório de Jair Bolsonaro no inquérito que apura a suspeita de interferência política do presidente na corporação. Em manifestações enviadas em setembro ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribun...