Política PF faz operação em Itumbiara e dois estados para prender responsáveis por ataque hacker ao Supremo No início do mês de maio, a área de tecnologia do tribunal identificou uma invasão na página da corte que teve o site derrubado

A Polícia Federal realiza nesta terça-feira (8) uma operação que mira suspeitos de ataques cibernéticos ao STF (Supremo Tribunal Federal). Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária nas cidades de Itumbiara (GO), Bragança Paulista (SP), Belém do São Francisco, Jaboatão dos Guararapes e Olinda, três municípios de Per...