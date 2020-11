Política PF faz operação contra suspeitos de ataque ao TSE, e líder hacker é preso em Portugal As investigações, de acordo com comunicado da PF, indicaram a ação de um grupo de hackers composto por brasileiros e portugueses.

A Polícia Federal deflagrou neste sábado (28) uma operação contra o grupo suspeito de ter promovido o ataque hacker ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no último dia 15, primeiro turno das eleições 2020. O líder da organização foi preso em Portugal, segundo a PF. Autoridades daquele país colaboraram com as investigações. As investigações, de acordo com comunicado da PF,...