Política PF faz buscas em endereços do cantor Sérgio Reis e de deputado bolsonarista As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal

A Polícia Federal cumpre na manhã desta sexta (20) mandados de busca e apreensão em endereços do cantor Sérgio Reis e do deputado Otoni de Paula (PSC-RJ) As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Segundo a PF, o objetivo das medidas é apurar o “eventual cometimento do crime de incitar a população, através das...