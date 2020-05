Política PF faz ação no Palácio das Laranjeiras, residência oficial de Wilson Witzel Operação Placebo faz 12 buscas para investigar suposto 'esquema de corrupção envolvendo uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha e servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde do Estado do Rio de Janeiro'

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta terça, 26, no Palácio Laranjeiras, mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao governo estadual do Rio de Janeiro. Agentes estão no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador Wilson Witzel, na zona sul da capital fluminense, e também na casa em que o mandatário morava antes de assumir o governo fluminense, n...