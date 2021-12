Política PF diz que Bolsonaro atuou para desinformar sobre urnas e quer incluí-lo no caso de milícias digitais A PF chegou a citar a possibilidade de enquadrar o presidente no crime de difusão de desinformação em veículo de massa

A Polícia Federal sugere em relatório do inquérito sobre a live de 29 de julho com ataques às urnas eletrônicas que o presidente Jair Bolsonaro (PL) seja investigado no inquérito das milícias digitais voltada a desacreditar a democracia e as instituições. O entendimento da investigação é o de que a live é mais um evento promovido pela suposta organização criminosa que at...