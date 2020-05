Política 'Perplexo', ministro Marco Aurélio Mello pede saída de Weintraub Mesmo assim, o ministro do STF não pretende tomar nenhuma medida contra o titular do Ministério da Educação

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse neste sábado, 23, ao Estadão que ficou "perplexo" com o vídeo da reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro com o primeiro escalão do governo, marcada por palavrões, ameaças e ataques a instituições. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, chegou a dizer que "por mim, botava esses vagabu...