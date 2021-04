Política Pedidos de impeachment crescem, mas Lira sinaliza que não devem avançar Desde que Arthur Lira (PP-AL) assumiu a presidência da Câmara dos Deputados, 50 novas solicitações já foram protocoladas

Na presidência da Câmara dos Deputados há menos de três meses, o líder do centrão, Arthur Lira (PP-AL), já recebeu 50 novos pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - cerca de uma peça a cada um dia e meio. Houve um expressivo ganho de ritmo em comparação com a gestão do ex-presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ), que tinha uma média de uma...