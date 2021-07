Política Paulo Mourão anuncia estrategista Paulo Moura no marketing da pré-campanha ao governo Ex-deputado é o nome de consenso do PT para disputar o executivo tocantinense em 2022

O ex-deputado Paulo Mourão (PT), 64, anunciou nesta quinta-feira, 8, a contratação do estrategista político Paulo Moura conduzir o marketing de sua pré-campanha ao governo do Tocantins pelo PT. Paulo Moura é sócio da Exata Inteligência Política, especialista em marketing pela Universidade de Harvard e professor visitante da The George Washington University, ambas ...