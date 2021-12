Política Paulo Antenor deixa comando da Fazenda e governo interino tem primeira baixa entre os novos nomeados Exoneração a pedido do ex-secretário ocorre menos de um mês da posse e a duas semanas do encerramento do exercício

A secretaria da Fazenda amanhece nesta sexta-feira, 17, sob comando interino a menos de duas semanas para o final do exercício, com a exoneração do ex-secretário Paulo Antenor de Oliveira, publicada no Diário Oficial do Estado na noite de quinta-feira, 16. O ato assinado pelo governador interino Wanderlei Barbosa informa que o pedido de exoneração partiu do ex-...