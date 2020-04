A Convenção Batista Brasileira (CBB) divulgou uma nota, na segunda-feira (6), confirmando que o pastor Sócrates Oliveira de Souza testou positivo para coronavírus, segundo informado por sua esposa, Lúcia Cerqueira. O religioso coordena as igrejas batistas do país, incluindo a sede localizada no Recreio, no Rio de Janeiro, frequentada pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Na nota, a CBB afirma que o pastor passa por tratamento em hospital. Sócrates ainda deve passar por nova avaliação após 48h para saber se deve continuar internado ou se pode passar a recuperação em casa.

“Reforçamos o pedido de oração aos Batistas brasileiros e a todo o povo de Deus visado o restabelecimento da saúde do pastor Sócrates. Oremos também por toda a sua família: sua esposa, Lúcia, e as filhas, Marianne e Camille”, diz o texto, que é assinado pelo pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, que preside a convenção.

Em uma atualização, a CBB informa que o um dos médicos responsáveis pelo tratamento do pastor Sócrates disse, nesta terça (7), que ele precisou ajustar o cateter no pulmão, mas respondeu bem ao procedimento. “O quadro de saúde é considerado bom, apesar da infecção pulmonar ainda ser forte. Nesta terça, será implementado o uso de um novo medicamento”.

Sócrates, no entanto, passa por um momento de agravamento da doença. À convenção, a esposa do pastor disse que está confiante na sua melhora.