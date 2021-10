Política Parentes de vítimas da Covid cobram da CPI relatório firme e repudiam reação do governo Bolsonaro à crise Eles cobraram um relatório firme da CPI, expondo falhas do governo na crise sanitária e se opondo a promoção de políticas que ferem a ciência, como a distribuição de medicamentos sem eficácia.

A CPI da Covid recebeu nesta segunda-feira,18, familiares de vítimas da pandemia. Os depoimentos foram carregados de dor, luto e repúdio às ações do governo Jair Bolsonaro na crise sanitária. Ainda reforçaram a pleito do grupo majoritário da comissão de que é preciso criar uma pensão para órfãos da pandemia. Os convidados representaram diferentes regiões do Bra...