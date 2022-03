Política Parecer pelo Impeachment passa no primeiro turno com 24 votos e terá nova votação nesta sexta-feira Sessão extraordinária inédita para votação do parecer do relator, marcada para as 15 horas, começou com atraso e terminou por volta das 17h40 desta quinta-feira, 10, quando o presidente Antonio Andrade (PSL) convocou o segundo turno da votação para esta sexta-feira, 11, às 17h40

Com 24 votos pelo sim a Assembleia Legislativa aprovou o parecer da Comissão Especial de Impeachment que encaminha o processo que pede a cassação de Mauro Carlesse (PSL) por crime de responsabilidade para o tribunal misto que será instalado com membros do Judiciário do Legislativo. A sessão extraordinária inédita para votação do parecer do relator, marcada para as 15 h...