Política Parecer do impeachment de Carlesse é lido e abre prazo de 48 horas para 1ª votação Calendário prevê segunda votação do parecer 24 horas após a primeira, marcada para a sessão extraordinária de quinta-feira, 10, às 15horas

A Assembleia Legislativa do Tocantins promoveu nesta terça-feira, 8, a leitura do parecer do relator Júnior Geo (Pros) no processo de impeachment contra o governador afastado do Tocantins Mauro Carlesse (PSL). O segundo secretário da casa, Valdemar Júnior (MDB) leu em totalidade a denúncia e o parecer e a denúncia. De acordo com o presidente da Comissão Especi...