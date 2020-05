Política Para ministro da Defesa, agressão a profissionais de imprensa “é inaceitável” Ele acrescentou, em nota, que as Forças Armadas consideram a independência e a harmonia entre os Poderes imprescindíveis para a governabilidade do País

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, divulgou nota nesta segunda-feira (4), na qual afirma que “qualquer agressão a profissionais de imprensa é inaceitável” e que “a liberdade de expressão é requisito fundamental de um País democrático”. No domingo (3), durante manifestação em Brasília, com a participação do presidente Jair Bolsonaro, o repórter fotográfico do Estadão Dida Sampaio e o motorista Marcos Pereira foram agredidos fisicamente por manifestantes pró-governo, assim como outros profissionais da imprensa. Hoje, Bolson...