Política Para evitar crise, Lira procura ministros do STF e acena com punição a deputado preso Em ligação a pelo menos dois magistrados do STF, Lira deu o recado de que não quer gerar uma crise entre os Poderes

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), telefonou para ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) na tentativa de articular uma saída com a Corte após o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) ter sido preso em flagrante na noite desta terça (16). Em ligação a pelo menos dois magistrados do STF, Lira deu o recado de que não quer gerar uma crise entre os Poderes, mas qu...