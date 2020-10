Política Para blindar gestão, Bolsonaro contraria eleitores e abandona postura de embate Indicação ao STF e jantar com Toffoli e Alcolumbre evidenciam prioridade em relação com outros Poderes, estratégia atacada por parte da base bolsonarista

Na tentativa de blindar a sua gestão, o presidente Jair Bolsonaro deu uma guinada em seu estilo de governar ao priorizar uma relação harmônica com o Legislativo e o Judiciário em oposição às críticas de sua base eleitoral. O jantar no último final de semana na casa do ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), evidenciou o esforço do presidente de mud...