Política Para ampliar gastos, Congresso articula adiar decreto de calamidade para 2021 Prorrogação daria aval para o governo Jair Bolsonaro gastar mais no ano que vem com a justificativa de combater as consequências econômicas da doença

O Congresso Nacional colocou no radar a possibilidade de adiar o decreto de calamidade pública no País para 2021 se os efeitos da pandemia de Covid-19 se estenderem para o próximo ano. A prorrogação daria aval para o governo Jair Bolsonaro gastar mais no próximo ano com a justificativa de combater as consequências econômicas da doença. Parecer das consultorias da Câm...