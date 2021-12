Política Para 70%, Alckmin vice não muda intenção de voto em Lula, mostra Datafolha Questionados sobre o impacto da associação entre ex-adversários na possibilidade de escolher o petista, 16% disseram que ela aumentaria. Para 11%, a presença do ex-tucano na chapa diminuiria tal chance. Não quiseram opinar 4% dos ouvidos

A negociação para que o ex-governador paulista Geraldo Alckmin seja o vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não altera, para 70% dos eleitores, a chance de votar no ex-presidente na disputa pelo Planalto no ano que vem. É o que mostra a mais recente pesquisa do Datafolha. O levantamento foi feito com 3.666 pessoas em 191 cidades brasileiras, de 13 a 16 d...