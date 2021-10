Política Palmenses protestam pela saída de Bolsonaro e contra a concessão do Jalapão Manifestação pacífica percorreu os dois sentidos da Avenida JK, entre a NS-02 e NS-04, e finalizou próximo ao Palácio Araguaia, de onde partiu às 10h23

Os palmenses voltaram a protestar contra o governo Bolsonaro neste sábado, 2, com uma manifestação pacífica que partiu às 10h23 e percorreu os dois sentidos da Avenida JK, entre a NS-02 e NS-04, e finalizou próximo ao Palácio Araguaia de onde partiu. Com frases e discursos contrários à proposta reformista do governo federal, o ato transcorreu de forma ordeira, com ap...