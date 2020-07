Política Palmenses organizam vaquinha online para fazer outdoor que pedirá saída de Bolsonaro Manifestações de apoio e críticas ao presidente também foram feitas em Gurupi e Araguaína

Uma vaquinha online para confecção de um outdoor para ser exposto no centro de Palmas e que pede a saída do Presidente Jair Bolsonaro (sem partido), já arrecadou R$ 1.350. A divulgação está sendo feita via redes sociais e a meta, segundo a descrição no site, é arrecadar R$ 2 mil. Na descrição do pedido de contribuição, o criado da vaquinha online diz: “Arrecadaç...