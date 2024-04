Política Palmas pode ter segundo turno pela primeira vez nas eleições municipais; veja o que muda Eleições serão realizadas em 6 de outubro. No pleito municipal de 2020, Palmas tinha 180 mil eleitores, e no ano passado passou para 200 mil

A 29ª Zona Eleitoral de Palmas alcançou a marca de 200 mil eleitores, em 2023, com isso, pela primeira vez na história da Justiça Eleitoral tocantinense, pode ocorrer um segundo turno nas eleições municipais de 2024. As informações são do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO). No pleito municipal de 2020, Palmas possuía 180 mil eleitores. Em abril de 2023, passou...