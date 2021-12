Política Palácio Araguaia efetiva Fábio Vaz como secretário estadual da Educação Efetivação do cargo teve a publicação divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 28

O secretário executivo da Secretaria Estadual de Educação, Juventude e Esporte, Fábio Pereira Vaz, se tornou titular da pasta. A efetivação do cargo teve a publicação divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 28. A partir de agora, Vaz não responde somente interinamente pela Seduc, mas como secretário estadual da Educação. O secretário está h...