Política Palácio Araguaia e Prefeitura de Palmas decretam ponto facultativo nas vésperas de Natal e Ano Novo Decretos foram publicados nesta segunda-feira, 20, no Diário Oficial; serviços essenciais funcionarão normalmente

O Estado decretou ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro, véspera de Natal e Ano Novo. O decreto, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), afirma que cabe aos dirigentes dos órgãos e entidades a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência. O Diário Oficial do Município de Palmas também declar...