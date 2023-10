Política Pai e irmão de deputado viram réus acusados de submeter 14 pessoas a trabalho análogo ao escravo Justiça Federal recebeu agora ação ajuizada em 2019 e marcou interrogatório do ex-juiz eleitoral João Olinto e Luiz Olinto, pai e irmão de Olynhto Neto (Republicanos) para o dia 16 de novembro

O advogado e ex-juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral João Olinto Garcia de Oliveira e o filho dele, Luiz Olinto Rotoli Garcia de Oliveira, se tornaram réus em uma ação criminal do Ministério Público Federal que os acusa de manter 14 trabalhadores em condições análogas ao trabalho escravo em uma fazenda no município de Wanderlândia, onde uma empresa da família &...