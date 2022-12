Política Pacote de regalias aos órgãos e PEC das eleições serão votadas na antevéspera de Natal Assembleia Legislativa terá sessão extraordinária na próxima quinta-feira, 22, para zerar a pauta do Legislativo

Em sessões que começaram ainda no início da tarde, deputados da Assembleia Legislativa discutiram diversos projetos que estão acumulados no fechamento do ano legislativo. Entre as principais pautas apreciadas pelos parlamentares no Plenarinho da AL, estão a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) das eleições, que prevê a realização de duas eleições para mesa diretora no início de 2023, a concessão de benefícios salariais a promotores e conselhe...