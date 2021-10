Política Paciente afirma que Prevent receitou tratamento paliativo com base em prontuário de outra pessoa Em depoimento à CPI da Covid, o advogado Tadeu Frederico Andrade afirmou que os médicos da operadora Prevent Senior prescreveram o tratamento paliativo, com base em morfina para aliviar o sofrimento até sua morte

