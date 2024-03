Política Pacheco e base de Lula no Senado barram pressão por anistia após ato bolsonarista Parte do grupo também aponta que o perdão seria encarado como um sinal de reprovação do Congresso ao STF

Apesar do apelo de bolsonaristas por anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, aliados do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmam que a chance de a pauta avançar é nula, e até mesmo a oposição pondera que o tema depende de apoio popular. Senadores da base de Lula (PT) se colocam de forma taxativa contra o projeto de lei pró-anistia aprese...