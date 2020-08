Política Outdoors com críticas e pedido de impeachment de Bolsonaro são colocados em Palmas Peças publicitárias ganharam destaque nas redes sociais nesta segunda-feira, 10

Atualizada às 22:28 Nesta segunda-feira, 10, circulou nas redes sociais a imagem de um outdoor com críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) instalado na Avenida Juscelino Kubitschek em Palmas. A peça publicitária diz que o presidente é um “Cabra à toa e não vale um pequi roído”. O Jornal do Tocantins já tinha divulgado que palmenses organizavam uma vaquinha online para fazer um outdoor com o pedido de saída de Bolsonaro do cargo. O JTo entrou em contato com um dos responsáveis pela vaquinha. Tiago...