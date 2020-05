Política “Oremos. Força SUS”, diz Mandetta após saída de Teich do Ministério da Saúde Sucessor do ex-ministro da pasta deixou o cargo após divergência com Bolsonaro sobre orientações do uso da cloroquina

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta se manifestou sobre a saída de seu sucessor na pasta nas redes sociais: “Oremos. Força SUS. Ciência. Paciência. Fé!”. Ele ainda arrematou a publicação no Twitter com o pedido para que as pessoas fiquem em casa. Nelson Teich pediu demissão do cargo na manhã desta sexta-feira (15), após divergências com o presidente ...