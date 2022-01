Política Operação Baco, da PF, apreendeu planilha “300 bolas” com valores ligados a candidatos a deputados Investigadores consideraram o documento “relevante” por ter nome de deputados ao lado de valor numérico; PSB diz que as bolas são adesivos de campanha declarados à Justiça Eleitoral

Durante a operação “Baco”, realizada pela Polícia Federal no dia 14 de dezembro, como desdobramento da Operação Hygea, que investiga propinas cobradas de fornecedores do Plansaúde, atual Servir, chamou a atenção dos agentes da Polícia Federal uma planilha apreendida durante as buscas nos endereços ligados à Valor Engenharia, em Palmas, alvos do Mandado de Busca e Apr...