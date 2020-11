Política Treze urnas são substituídas por apresentarem problemas na hora da votação Substituição dos equipamentos ocorreu em dez zonas eleitorais (ZE) do Estado

Atualizada às 15h25. Até as 15 horas deste domingo, 15, 13 urnas eletrônicas tiveram que ser substituídas em dez zonas eleitorais (ZE) do Estado. Segundo boletim divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO) às 12h30, as urnas são das seguintes cidades: 4 em Palmas (29ª ZE); 1 em Pindorama (26ª ZE); 1 em Araguaçu (14ª ZE); 1 em Itaporã (16ª ZE...