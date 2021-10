Política Olyntho é um dos representantes do Tocantins na COP26; deputado é investigado por crime ambiental Parlamentar é suspeito de ter armazenado lixo hospitalar irregularmente; Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas ocorre na próxima semana, na Escócia

O deputado estadual Olyntho Neto (PSDB) representará o Tocantins na 26ª edição da Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP26), que será realizada na Escócia, na próxima semana, no período de 1° a 12 de novembro. A informação foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 25. O parlamentar é investigado por crime ambiental e é su...