Política Olavo de Carvalho volta a ser internado para tratar infecção, diz jornal Guru do bolsonarismo para tratar de um quadro grave de infecção urinária

O escritor e guru do bolsonarismo Olavo de Carvalho voltou a ser internado no InCor (Instituto do Coração), em São Paulo, para tratar de um quadro grave de infecção urinária. O quadro evoluiu para uma infecção generalizada conhecida como sepse, e ele teve que ir para a UTI (unidade de terapia intensiva). Olavo deu entrada no hospital na segunda-feira (9).A inform...