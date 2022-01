Política Olavo de Carvalho morreu de Covid, diz filha do guru do bolsonarismo A nota do falecimento divulgada pela família não informou a causa do óbito

A filha do escritor e guru bolsonarista Olavo de Carvalho, Heloísa de Carvalho, afirmou que o pai morreu em decorrência da Covid-19. A nota do falecimento divulgada pela família não informou a causa do óbito. Rompida com o pai e detratora do presidente Jair Bolsonaro, Heloísa escreveu em rede social que havia perdido uma amiga querida pela doença no mesmo dia em...