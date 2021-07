Política Olavo de Carvalho deixa EUA e busca tratamento em hospital público no Brasil, diz coluna Escritor considerado guru do bolsonarismo estava internado desde abril em unidade de saúde no estado da Virgínia com problemas respiratórios

O escritor Olavo de Carvalho, de 74 anos, desembarcou no Brasil nesta quinta-feira (8) para se tratar de problemas respiratórios no InCor, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde deve ter toda a assistência do Sistema Único de Saúde (SUS). A informação é do colunista Igor Gadelha, do site Metrópoles. Conforme a colu...